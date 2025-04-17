Tavşanlı'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi alt kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 43 UC 525 plakalı kamyonete, hastane istikametine seyir halinde iken M.E.Y. idaresindeki 43 AGN 906 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.E.Y. yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarında bulunması ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza esnasında motosiklet sürücüsünün hayati öneme sahip kaskının takılı olması ve motosiklet giysilerinin bulunması can kaybı yaşanmasına engel olduğu belirtildi. - KÜTAHYA