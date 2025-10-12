Haberler

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza Tavşanlı Emet karayolu yolu Derecik kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Emet istikametine seyir halinde olan O.Y. idaresindeki otomobil ile Derecik kavşağına geldiği esnada Ş.E. idaresindeki otomobil ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere çok sayıda 112 acil servis ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan Ş,Y., M.Y., O,G., R.G., .S.G., ve Ş.E. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
