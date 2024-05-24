Tavşanlı'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Işıkveren Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 43 NZ 570 plakalı otomobili kullanan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan diğer bir kişi, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA