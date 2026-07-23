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Tavşanlı'da elektrikli scooter kazası: 14 yaşındaki sürücü yaralandı

Tavşanlı'da elektrikli scooter kazası: 14 yaşındaki sürücü yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 14 yaşındaki scooter sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen 14 yaşındaki scooter sürücüsü genç yaralandı.

Kaza, Karakova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (14) idaresindeki elektrikli scooter, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Savrularak yere düşen sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y., tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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