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Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesi üzerindeki Asri Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Ödemiş Caddesi üzerinden ilçe merkezi istikametine seyreden V.S. yönetimindeki 43 AEC 149 plakalı motosiklet, Sadık Penbe Caddesi'nden gelerek İmam Hatip Lisesi yönüne dönüş yapmak isteyen H.A. idaresindeki 43 HD 699 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü V.S. yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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