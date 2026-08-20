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Tavşanlı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hanımçeşme Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile Cennet Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. idaresindeki 43 AGN 540 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki 43 AFA 408 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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