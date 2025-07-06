Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yeni Mahalle Çevreyolu Caddesi Emet Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Y.Ö. (18) idaresindeki 43 AGR 046 plakalı motosiklet, kavşakta Tepecik istikametine döndüğü sırada Balıkesir istikametinden gelmekte olan Y.G.K. (16) idaresindeki 43 AGE 613 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 43 AGR 046 plakalı motosiklet, ışıklarda bekleyen Ö.C. idaresindeki 38 AIC 768 plakalı aracın ön tamponuna çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüleri ile 43 AGE 613 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan M.T. ve diğer mottosikletteki yolcu M.D. yaralandı. Kazayı görenlerin 112'ye haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Y.G.K. ile M.T., Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA