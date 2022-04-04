Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dağçeşme Mahallesi Tunçbilek caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DF 2359 plaka yönetimindeki Özlem Y. 'nin (38) kavşakta dönüş yapması ile aynı istikamete giden Cemil K. (20) idaresindeki 34 BF 1594 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Cemil K. ve yolcu olarak bulunan Çağan İ. (19) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tavşanlı, Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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