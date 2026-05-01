Tavşanlı'da motosiklet devrildi: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya çevreyolu Kuruçay ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevreyolu üzerinden Kütahya istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 43 AEY 455 plakalı motosiklet, kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.T. ile birlikte motosiklette yolcu konumunda bulunan H.N.Ö. ve A.T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı