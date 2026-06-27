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Tavşanlı'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Tavşanlı'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Ulucami Mahallesi Öz Sokak ile Cennet Sokak kavşağında meydana geldi. Kavşakta sola dönüş yapmak isteyen E.E. idaresindeki 43 AGS 161 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü E.E. ile arkasında yolcu olarak bulunan R.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doçent Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, motosiklet sürücülerine kavşaklarda hızlarını azaltmaları ve koruyucu ekipman kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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