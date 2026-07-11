Kamyonun çarptığı otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçay Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametine seyir halinde olan Ö.Ç. yönetimindeki 10 VZ 923 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Z.B. idaresindeki 26 B 4384 plakalı otomobile henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaşları küçük olduğu öğrenilen E.B. ile M.E.B. yaralandı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı