Kütahya'da kaçak elmas operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda, elmas olduğu değerlendirilen 21 taş obje ele geçirildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda, elmas olduğu değerlendirilen 21 taş obje ele geçirildi. İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.P'nin kaçak elmas bulundurduğu ve bunları gramını 10 bin dolara satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, T.P'nin evine operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, elmas olduğu değerlendirilen 389 gram ağırlığında 21 taş obje, dedektör ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan T.P. hakkında soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa AA / Ramazan Doğan Jandarma Tavşanlı Hisarcık Kütahya 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kütahya'da kaçak elmas operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.