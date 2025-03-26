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Tavşanlı'da Çocukların Yaktığı Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı

Tavşanlı'da Çocukların Yaktığı Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çocuklar tarafından yakıldığı tahmin edilen eski oto lastikler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, sağlık ve güvenlik açısından çevreye zarar vermeden kontrol altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çocuklar tarafından yakıldığı tahmin edilen eski oto lastikler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye zarar vermeden söndürüldü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Hanımçeşme Mahallesi Devran Sokak üzerinde meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesi çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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