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Tavşanlı'da asker eğlencesinde kavga: 5 yaralı, 2 tutuklu

Tavşanlı'da asker eğlencesinde kavga: 5 yaralı, 2 tutuklu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asker eğlencesi sırasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan M.S.'nin göğüs ve sırtından yaralandığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili E.İ., H.Ç. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı; adliyeye sevk edilen S.Ç. ve E.İ. tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asker eğlencesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Tavşanlı ilçesi Dağçeşme Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi için bir araya gelen grupta taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede M.S., E.İ., E.A. ve E.G. bıçakla, N.Z. ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, göğsünden ve sırtından yaralanan M.S.'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameraları ve incelemeler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarda E.İ., H.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve E.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili incele sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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