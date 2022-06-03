Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

Van-Tatvan karayolunda otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Van-Tatvan karayolunda otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Tatvan – Van karayolunun 65. kilometresinde bulunan Kuskunkıran Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi. F.T. yönetimindeki 72 ABD 816 plakalı KIA marka otomobil ile S.A. yönetimindeki 06 HLV 43 plakalı Ford marka kamyonet, belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavşaktan dönüş almaya çalışırken çarpıştı. Meydana gelen kazada aynı aileden S.A., H.A., F.A., N.A., Y.A., A.A. ve Y.A. ile Ö.T., E.E., F.T., L.Ş., G.T. ve M.D.T. yaralandı.

Kazaya karışan iki araç kullanılmaz hale gelirken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakan Okay – Recep Gökhan Kılıç – Mücahit Tarlan /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title