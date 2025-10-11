Haberler

Tatvan'da Nemrut Krater Gölü'nde Ateş Yakan İki Kişiye Cezai İşlem

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Nemrut Krater Gölü'nde mangal ve semaver yakan iki kişiye 5 bin 906 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla ateş yakmanın yasak olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü'nde mangal ve semaver yaktıkları tespit edilen 2 kişiye 5 bin 906 TL idari para cezası uygulandı.

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında Nemrut Krater Gölü bölgesine getirilen ateş yakma yasağına rağmen mangal ve semaver yakan G.B. (30) ve S.B. (28) hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında "emre aykırı davranış" gerekçesiyle toplam 5 bin 906 TL idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Nemrut Krater Gölü çevresinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, vatandaşların kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
