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Tatbikatta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı'ndaki Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı'ndaki Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit oldu.

MSB: ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis komutanlığında 29 Mart 2025 tarihinde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatta rahatsızlanan astsubay şehit oldu

Tatbikatta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi şehit oldu
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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