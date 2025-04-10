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Taşova'da sokak köpeği törende polislerin yanında uyudu

Taşova'da sokak köpeği törende polislerin yanında uyudu
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Törende polislerin önüne geçen sokak köpeği yanlarında rahatça uyudu

Kutlamaya damgasını vuran en dikkat çekici an, törenin sonunda yaşanan ve "Polis huzur ve güven verir" sözünü adeta somutlaştıran bir olay oldu. Toplu fotoğraf çekimi yapan polislerin yanına gelen bir sokak köpeği yere uzanarak uyuyakaldı.

Taşova İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, törende yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle anıp gazilere şükranlarını ileterek Türk Polis Teşkilatın 180. yıl dönümünü kutladı. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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