Taşova'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı

Taşova'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde motosikletin çarptığı 67 yaşındaki M.E. yaralandı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü kaçtı, polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Taşova'da yaşlı adama çarpan motosikletli olay yerinden kaçtı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çaptığı yaşlı adam yaralandı. Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'da Atatürk Bulvarı üzerinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki M.E.'ye motosiklet çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Recep Binici isimli vatandaş, "Bu motosiklet kazasında bir vatandaşımıza genç bir kardeşimiz motosikletle çarpıp kaçtı. Bizde vatandaşlar olarak olaya müdahale ettik. Fakat kimin çarptığına yetişemedik" diyerek Taşova'da motosiklet sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - 3.Sayfa
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