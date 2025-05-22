Taşova'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı

Taşova'da yaşlı adama çarpan motosikletli olay yerinden kaçtı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çaptığı yaşlı adam yaralandı. Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'da Atatürk Bulvarı üzerinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki M.E.'ye motosiklet çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Recep Binici isimli vatandaş, "Bu motosiklet kazasında bir vatandaşımıza genç bir kardeşimiz motosikletle çarpıp kaçtı. Bizde vatandaşlar olarak olaya müdahale ettik. Fakat kimin çarptığına yetişemedik" diyerek Taşova'da motosiklet sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.