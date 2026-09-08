Haberler

Taşa takılıp tarihi tünele düşen adam, telefonu yanında olmayınca 2 gün kimseye haber veremedi

Taşa takılıp tarihi tünele düşen adam, telefonu yanında olmayınca 2 gün kimseye haber veremedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A.A. isimli genç, tarihi Titus Tüneli’nde mahsur kalmış halde bulundu.

Hatay'da ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A.A. isimli genç, tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kalmış halde bulundu. İki gün mahsur kalan şahsın cep telefonun araçta kaldığı için kimseye haber veremediği öğrenildi.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., aracıyla tarihi Titus Tüneli'nin yakınlarına gitti. Tünel çevresinde olduğu esnada A.A., dengesini kaybederek düştü. Telefonunu aracında unutan şahıs, iki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan genç, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyinden haber alamamaları üzerine tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Mehmet Ali Alacan, ağabeyini sağ salim bulan ekiplere teşekkür etti.

"Titus Tüneli'nde turistler gezerken ağabeyimi görüp durumu yetkililere bildiriyorlar"

Ağabeyini iki gündür ararken tarihi Titüs Tüneli'nde yarı baygın şekilde bulduklarını ifade eden Mehmet Ali Alacan, "Ağabeyim memur olduğu için hafta sonu kafa dinlemek için tünelin çevresinde gezintiye çıktığını söyledi. Birkaç saat sonra geri dönerken yolu kaybedip ayağı taşa takılıyor. Taşa takılıp dengesini kaybettikten sonra düşüyor ve baygınlık geçiriyor. Baygın olduğundan dolayı hatırlamıyor. Kaybolduğu haberini alınca apar topar Antakya'ya geldik sonra da haber gelince Samandağ'a geldik. Jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Titus Tüneli'nde turistler gezerken ağabeyimi görüp durumu yetkililere bildiriyorlar. Allah jandarma ve diğer ekiplerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şafak vakti 4 koldan operasyon! Onlarca şüpheliye işlem başlatıldı
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! Gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı! İşte transferin perde arkası

25 milyon euro verip alamadığı isim ortaya çıktı
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Fener'in yıldızı da hareket çekmiş
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü! Atlas Çağlayan'ın katili için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü
Yolcu treni hemzemin geçidinde otomobile çarptı: 5 yaralı

Tren otomobili böyle biçti! Çok sayıda yaralı var
Suudi Arabistan, Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını bildirdi

Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu! 4 kentte 73 kişi yaralandı
Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini karıştırdı

Sızdırılan ses kaydı şehri karıştırdI