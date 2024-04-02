Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan şehir eşkıyaları tutuklandı

Adana'da trafikte tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında öldüresiye döverek bıçak çeken ve ardından aracını parçalayan şehir eşkıyaları polis tarafından kısa sürede yakalandı. Saldırganlardan 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yol ortasındaki feci kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"YOLA BÖYLE Mİ ÇIKILIR" TARTIŞMASI

Olay, 31 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.M., eşiyle birlikte hastanede tedavi gören babasının yanına gitti. Çift daha sonra markete gidip alışveriş yaptıktan sonra otomobiliyle caddeye çıkmak istedi. A.M. caddeye çıkacağı sırada yanından motosiklet ile geçen 22 yaşındaki İsa Can Ö., Murat A. ve Kudret E. "Yola böyle mi çıkılır" diyerek tepki gösterdi. Otomobil sürücüsü A.M. ise normal şekilde çıktığını söyledi.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRIP BIÇAK ÇEKTİLER

Bunun üzerine motosikletliler A.M. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüphelilerden İsa Can Ö., A.M.'ye saldırıp bıçak çekti. A.M. koşarak bıçak darbelerinden kaçmaya çalışırken, eşi Ö.M. de şüphelilere engel olmaya çalıştı. Saldırganlar A.M.'yi öldüresiye darp ederken daha sonra da otomobilinin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Şahıslar daha sonra motosikletlerine binerek kaçtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR, POLİSE YAKALANDILAR

A.M.'nin ihbarı üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Seyhan devriye ekipleri, şüpheli şahısların kaçtıkları motosikletlerinin plakasını ve eşkal bilgilerini aldı. Bölgeyi adeta ablukaya altına alan devriye ekipleri söz konusu 3 şehir eşkıyasını da olay yerine yakın yerde yakaladı.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis merkezine götürülen magandalar, A.M.'nin küfür ettiğini iddia edip, "Eşinin yanında tartışmak istemediğimizi söyledik. Aracından inip üzerimize yürüdü" diyerek kendilerini savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen magandalardan İsa Can Ö. ve Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Kudret E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.