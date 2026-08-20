Trafikte Ani Fren Yapan Sürücüye 12 Bin TL Ceza

İstanbul Esenyurt'ta trafikte sorun yaşadığı sürücüye yol vermeyerek önüne geçen ve ani fren yapan sürücü yakalandı, 12 bin TL ceza kesildi.

Olay, Esenyurt E-5 karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücü S.A. (41) adlı kadın, tartıştığı sürücünün önüne geçip ani fren yaparak yol vermedi.

Kadın sürücünün yolu engelleyerek, ani fren yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yakalanan sürücü S.A.'ya, "tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 12 bin TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı