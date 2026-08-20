Haberler

Trafikte Ani Fren Yapan Sürücüye 12 Bin TL Ceza

Trafikte Ani Fren Yapan Sürücüye 12 Bin TL Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt’ta trafikte sorun yaşadığı sürücüye yol vermeyerek önüne geçen ve ani fren yapan sürücü yakalandı, 12 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Esenyurt'ta trafikte sorun yaşadığı sürücüye yol vermeyerek önüne geçen ve ani fren yapan sürücü yakalandı, 12 bin TL ceza kesildi.

Olay, Esenyurt E-5 karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücü S.A. (41) adlı kadın, tartıştığı sürücünün önüne geçip ani fren yaparak yol vermedi.

Kadın sürücünün yolu engelleyerek, ani fren yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yakalanan sürücü S.A.'ya, "tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 12 bin TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
Alparslan Kuytul soruşturmasında 3.9 milyon TL'lik arama gerçeği ortaya çıktı

Kuytul soruşturmasındaki 3,9 milyon TL’lik görüntülere açıklama
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Kocaelispor'dan Pogba bombası

Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş