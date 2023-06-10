Tartıştığı polis memuru, komiser yardımcısını şehit etti

Hatay'da çıkan bir tartışmada meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya şehit oldu. Evli olduğu öğrenilen şehidin 2 çocuğu yetim kaldı.

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden geçici görevle Hatay'da bulunan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya (36), tartışmada polis memuru M.A. tarafından vurularak şehit oldu.

2 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Şehit Sarıkaya'nın naaşı otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili M.A. ise gözaltına alındı. Şehidin Manisalı olduğu ve evli 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.