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Tartıştığı Kocasını Bıçaklayarak Ağır Yaraladı

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Uşak'ta evde tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaralayan S.G., polis tarafından gözaltına alındı. Murat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

UŞAK - Uşak'ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca ağır yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi Birinci Ulu Sokak'ta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. adlı şahıs kocasıyla evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine S.G. kocası Murat G.'yi bıçakla ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Murat G. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

Olay ardından polis ekiplerince gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Murat G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Tartıştığı Kocasını Bıçaklayarak Ağır Yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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