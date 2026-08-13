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Konya'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Konya'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki kişiyle tartışan 18 yaşındaki Muhammet Furkan Özer, bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Konya'da sokak ortasında tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, gece 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüdüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle 2 kişi ile tartışmaya başlayan Muhammet Furkan Özer (18), 2 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Yaralanan Özer, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından 2 şüphelinin araçla kaçtığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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