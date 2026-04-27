Tartıştığı kardeşini öldürdü

Çankırı'da tartıştığı ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Çankırı'da tartıştığı ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Kaçan ağabey polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan H. ve ağabeyi Recep H. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Recep H., yanında bulunan tabancayla Hasan H.'ye ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Hasan H. yaralanırken, ağabeyi olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan H., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan H., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Recep H. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
