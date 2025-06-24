Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs, trafikte tartıştığı kadın sürücü ve yanındaki arkadaşına silah çekti.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KADINLARI SİLAH ÇEKEREK TEHDİT ETTİ

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın otomobilden inerek kadınların aracına geldiği, silahını salladığı görüldü.

"İNİN LAN AŞAĞIYA"

Dehşet anları bununla da bitmedi. Şehir eşkıyası, "İnin lan aşağıya" diyerek tehditlerini sürdürdü. Korku dolu anlar yaşayan kadınlar son anda kaçtı.