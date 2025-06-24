Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
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Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
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Antalya'da bir şahıs, trafikte tartıştığı kadın sürücülere silah çekti. Şahıs silahını gösterip, "İnin lan aşağıya" diye tehdit ederken, kadınlar canlarını zor kurtardı. Kan donduran anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs, trafikte tartıştığı kadın sürücü ve yanındaki arkadaşına silah çekti.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KADINLARI SİLAH ÇEKEREK TEHDİT ETTİ

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın otomobilden inerek kadınların aracına geldiği, silahını salladığı görüldü.

"İNİN LAN AŞAĞIYA"

Dehşet anları bununla da bitmedi. Şehir eşkıyası, "İnin lan aşağıya" diyerek tehditlerini sürdürdü. Korku dolu anlar yaşayan kadınlar son anda kaçtı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısamet:

bu ülkede yolunda giden 1 şey yazarmısını?

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

TV DİZİLERİNDEN ETKİLENİYOR TEK HÜCRELİ MAKARONİLER

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

ilk.pozisyonda arabanin onunden gecerken gaza basip.iki ayaginida kiracaksin iste.nefsi mudafa

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Haber YorumlarıALİ BEY:

BİNMİŞİZ BİR ALAMETİ GİDİYOZ KIYAMETE DİYCEM AMA DAHA NEREYE KADAR GİDİCEZ.SANIRIM GELDİK AMA KABUL ETMEYEN BİR YÖNETİM TARZIMIZ VAR.

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