Tartıştığı eşini silahla vurdu sonra da intihar etti

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Horasan ilçe merkezinde yaşayan Yunus Karataş, evde eşi Hatice Karataş ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Yunus Karataş, eşi Hatice Karataş'ı silahla vurarak ağır yaraladı.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Eşinin öldüğünü sanan Karataş aynı silahla intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler Yunus Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GERİDE BOYNU BÜKÜK 3 ÇOCUK KALDI

Ağır yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Hatice Karataş ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa