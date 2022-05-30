Eşler arasındaki tartışma kötü bitti! Öfkeli koca, karısını evin penceresinden attı - Haberler

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Eşler arasındaki tartışma kötü bitti! Öfkeli koca, karısını evin penceresinden attı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sevcan Ö., tartıştığı eşi Yaşar Ö. tarafından darbedildikten sonra ikinci kat penceresinden boşluğa itildi. Hastaneye kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Yaşar Ö., evinin salonunda henüz bilinmeyen nedenle eşi Sevcan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini bir süre darbeden Yaşar Ö., ardından oturdukları ikinci kattaki evin penceresinden boşluğa itti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

GENÇ KADININ VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedavi altına aldı. Sevcan Ö.'nün vücudundan kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, binanın önünde ve evin içerisinde incelemelerde bulundu. Kaçan Yaşar Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esentepe Körfez Polis 3. Sayfa Güncel Haberler

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