Gözü dönmüş torun, tartıştığı anneannesini elleriyle boğarak öldürdü

Yeşilhisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana gelen olayda İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞMAYA ÇALIŞTI

Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa