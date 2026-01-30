Haberler

Kavgada tüfekle vurulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada 22 yaşındaki Hakan Şahin, tartıştığı A.M. adlı şahıs tarafından vurularak hayatını kaybetti. Genç, Sakarya'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, A.M. isimli yabancı uyruklu şahıs ile Hakan Şahin (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. A.M., tüfekle Hakan Şahin'e ateş ederek olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi Akçakoca Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Şahin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.M. ise suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

22 yaşındaki Hakan Şahin'in cenazesi, bugün Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşiller Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
