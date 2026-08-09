Tarsus'ta Silahlı Kavga: Yaralı Kuzen Hayatını Kaybetti, Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kuzenlerden Ümit İğde de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda karşılaşan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine karşı taraftan silahla ateş açıldığı öne sürüldü.

Açılan ateş sonucu kuzen oldukları öğrenilen Halil Tarhan ile Ümit İğde yaralandı. Halil Tarhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ümit İğde de tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı