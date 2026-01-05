Haberler

Kazada hayatını kaybeden baba ve gelin Düziçi'nde son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden baba ve gelin Düziçi'nde son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen otoyol kazasında Hacı Mehmet Sünbül ve gelini Handenur Sünbül yaşamını yitirdi. Cenazeleri memleketleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol köprüsünden düşen aracın kazasında hayatını kaybeden Hacı Mehmet Sünbül (56) ile gelini Handenur Sünbül, memleketleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, 4 Ocak 2026 tarihinde Adana-Pozantı otoyolunda, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Karayayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Hacı Mehmet Sünbül, oğlu Mehmet Hüseyin Sünbül (30) yönetimindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araçla, uzman çavuş olan oğlunu karşılamak üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Mersin'deki Çukurova Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Otoyolda Karayayla Mahallesi mevkiine gelindiği sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç köprüden aşağı düştü. Kazada araçta bulunan Hacı Mehmet Sünbül ve gelini Handenur Sünbül olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mehmet Hüseyin Sünbül, Zehra Sünbül ile uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden baba ve gelinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Düziçi Asri mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Hacı Mehmet Sünbül ve Handenur Sünbül, Düziçi Asri mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

