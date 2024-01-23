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Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 227 ecstasy hap, 334 sentetik ecza hapı, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu madde ve sosyal medyada silah teşhiri suçlarına yönelik Barbaros Mahallesi'nde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 227 ecstasy hap, 334 sentetik ecza hapı, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

İkametlerde yapılan aramalarda suç unsuru tespit edilen M.Y., M.K., M.G. ve L.G. gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Mersin Tarsus Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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