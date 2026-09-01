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Tarsus'ta Piknik Alanında Uçuruma Yuvarlanan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Mersin’in Tarsus ilçesinde piknik alanında uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik alanında uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahramangülek Mahallesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep (65), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Halil İnep, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Morguna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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