Tarsus'ta Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir traktör bahçe duvarına çarparak kaza yaptı. Sürücü V.A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, ilçeye bağlı Gülek Mahallesi Sepetçi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A.(60) idaresindeki 33 NR 712 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma giderken, durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
