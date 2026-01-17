Haberler

Araçla çarpışan bisikletli genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bisikletiyle kaza geçiren 17 yaşındaki Alperen Eren, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 11 Ocak'ta meydana geldi ve Eren yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Ocakta ilçedeki Yeni Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Alperen Eren bisikletiyle seyir halinde giderken 33 AZP 789 plakalı araçla çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Eren, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Hastanede günlerdir yaşam savaşı veren Eren tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

500

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

