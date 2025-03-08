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Tarsus'ta Tırın Çarptığı Genç Kız 12 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Tırın Çarptığı Genç Kız 12 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Türkan Tunç'a tırın çarpması sonucu gerçekleşen kazada, genç kız 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı bir genç kız, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 24 Şubat'ta ilçeye bağlı Öğretmenevleri Mahallesi sınırlarında D-400 Karayolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Mersin'den Adana istikametine giden tır, aniden yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Tunç'a (21) çarptı. Ağır yaralanan genç kız çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Türkan, bugün hayatın kaybetti.

Olay günü kaza anlarının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza tırın çarptığı anlar ve sonrasında yaşanan panik anları yer almıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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