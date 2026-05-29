Tarsus'ta kaza: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Çamlıyayla Tarsus istikameti Eshab-ı Kehf kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 FBD 76 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü M.P. ile M.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı