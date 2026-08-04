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Tarsus'ta Pikap Şarampole Yuvarlandı: Baba Oğul Yaralandı

Tarsus'ta Pikap Şarampole Yuvarlandı: Baba Oğul Yaralandı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı, araçtaki baba oğul yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı, araçtaki baba oğul yaralandı.

Kaza, Takbaş Mahallesi Üniversite yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 UCH 88 plakalı pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu A.C.Y. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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