Mersin'de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı

Mersin'de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı
Güncelleme:
Mersin'de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tamir için sanayiye götürülen 5 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yanıcı maddeyle ateşe verildi.

SANAYİDEKİ ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Tekke Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, tamir için getirilen ve dükkanların önünde park halinde bulunan 5 aracı, yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı

Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek araçlardaki alevleri kontrol altına aldı. Yangında 5 araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Mersin'de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli bir şahsı tespit etti. Görüntülerde, kapüşonlu şahsın etrafı kolaçan ettikten sonra yerdeki köpük adı verilen yanıcı maddeyi alarak ilerlediği anlar yer aldı. Çevredeki diğer güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
