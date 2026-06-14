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Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Şahin hayatını kaybetti. Kaza Pozantı-Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Pozantı -Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Şahin idaresindeki motosiklet ile aynı yönde seyir eden tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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