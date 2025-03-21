Tarsus'ta Kocası Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kocası tarafından silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mantaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocukları olan U.Y. (45), eşi Sevcan Y. (44) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Çıkan tartışmada U.Y. silahla eşine ateş etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sevcan Y. hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi koca ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN