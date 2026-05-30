Tarsus'ta 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs için dron destekli çalışmalar sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 gündür kayıp olan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök'ü arama çalışmaları devam ediyor. Mersin Valisi Atilla Toros, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. AFAD koordinasyonunda 96 personel, 15 araç, dron ve iz takip köpekleriyle arama yapılıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürerken, Mersin Valisi Atilla Toros çalışmaları yerinde inceledi.

Tarsus ilçesine bağlı Olukkoyağı Mahallesi kırsal alanında yaşayan 41 yaşındaki İlyas Gök'ten 27 Mayıs 2026 tarihinden bu yana haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Mersin Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Atilla Toros arama çalışmalarını sahada takip ederek yetkililerden bilgi aldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, Orman Bölge Müdürlüğü, MEB AKUB, AKUT ve gönüllü ekiplerin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, kayıp vatandaşın bulunması amacıyla tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, çalışmalarda 96 personel, 15 araç, dron desteği ve iz takip köpeklerinin görev yaptığı kaydedildi.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen İlyas Gök'ün bulunması için dağlık ve ormanlık alanlarda arama faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Vali Toros, kayıp vatandaşın bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ederek, sahada görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
