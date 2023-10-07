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Tarsus'ta Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce evinden ayrılan Yüksel Güzel'in (58) cansız bedeni bulundu. Güzel'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.