Tarsus'ta Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce evinden ayrılan Yüksel Güzel'in (58) cansız bedeni bulundu. Güzel'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce evinden ayrılan Yüksel Güzel'in (58) cansız bedeni bulundu.
İlçede yaşayan Yüksel Güzel, 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri gelmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine başlatılan çalışma kapsamında; Güzel'in cansız bedeni tanınmaz halde bulundu.
Güzel'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa