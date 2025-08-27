Tarsus'ta Kardeşlerin Baraj Göletinde Zor Anları: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Kardeşlerin Baraj Göletinde Zor Anları: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne düşen 8 yaşındaki Serdar ve onu kurtarmak için suya atlayan 10 yaşındaki ağabeyi Mevlüt Can Şirin, ardı ardına yaşanan olaylar sonucunda hayatlarını kaybetti. Serdar olayın hemen ardından yaşamını yitirirken, Mevlüt Can 16 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne düşen kardeşlerden biri hayatını kaybetmiş, diğeri ise durumunun kritik olması sebebiyle Mersin Şehir Hastanesine sevk edilmişti. 16 gündür hayat mücadelesi veren ağabey de kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos günü Tarsus Berdan Baraj Gölü'ne düşen 8 yaşındaki Serdar'ın çırpındığını gören ağabeyi Mevlüt Can Şirin (10), kardeşini kurtarmak için suya girdi. İki kardeş suda çırpınmaya başlayınca çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serdar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. 10 yaşındaki ağabeyi Mevlüt Can ise durumunun kritik olması sebebiyle ambulansla Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. 16 gündür yaşam mücadelesi veren Mevlüt Can da bugün hayatını kaybetti.

Mevlüt Can'ın cenazesinin Şanlıurfa'da defnedileceği öğrenildi. - MERSİN

