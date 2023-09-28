İşten eve dönen adam, karısını yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde ölü buldu

Mersin'in işten eve dönen bir kişi, karısını yatak odasında kanlar içinde buldu. Kadının boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit edilirken, korkunç cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İŞTEN DÖNÜNDE YATAK ODASINDA KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1333 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten eve dönen A.G. (50), eşi Cemile Güllü'yü (48) yatak odasında kanlar içinde buldu.

BOĞAZININ 2 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Servis şoförü olan A.G. durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemile Güllü'nün boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

48 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Güllü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kuruma sevk edildi. Çiftin bir erkek çocukları olduğu öğrenilirken, polis cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı