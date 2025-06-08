Tarsus'ta Husumetli Aileler Arasında Silahlı Çatışma: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Husumetli Aileler Arasında Silahlı Çatışma: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki ay önce bir düğünde çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile, dün yeniden karşılaşarak tartışma yaşadı. Tarafların çevredekiler tarafından sakinleştirildiği olayın ardından bugün taraflardan biri, diğer ailenin Yenice Mahallesi Değirmen Sokak'taki evine silahlı baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada Hasan P. (48) ile kardeşi Yalçın P. (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin P. (45) ve Şehmuz D. (39) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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