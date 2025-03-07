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Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Sürücü Yaralandı

Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Sürücü Yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın duvara çaraparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, B.T (21) idaresindeki 33 AOM 147 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun duvarına çarparak devrildi. Kaza da sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçtan çıkarılan yaralıyı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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