Haberler

Tarsus’ta Berdan Irmağında kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Tarsus’ta Berdan Irmağında kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin’in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağında kaybolan 17 yaşındaki E.A., dalgıç polisler tarafından bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için girdiği Berdan Irmağında kaybolan 17 yaşındaki E.A., dalgıç polisler tarafından bulundu.

Olay, Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi sınırlarından geçen Berdan Irmağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek ve yüzmek amacıyla ırmağa giren 17 yaşındaki E.A., bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ırmakta başlattığı arama çalışmaları sonucu E.A., dalgıç polisler tarafından yüzmek için girdiği bölgede bulundu. E.A.'nın cansız bedeninin ekipler tarafından sudan çıkarıldığı sırada bölgede bekleyen ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz

Süper Lig ekibi Sergen'e verdi veriştirdi: Biz onu ciddiye almıyoruz
Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular

Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! "Hazırız" diye duyurdular
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi